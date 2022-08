Previsioni meteo Roma e Lazio 25 agosto: sole e caldo, temperature fino a 32 gradi Tempo bello e sole, con temperature fino a massime di 32 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 25 agosto.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 25 agosto, registrano sole e temperature massime fino a 32 gradi. Anche agosto sta per finire e nell'ultima settimana che per molti romani vedrà il rientro dalle ferie, il tempo si manterrà ancora bello. Ciò ci farà godere delle ultime giornate di mare, mentre tra un mese, il 23 settembre, entrerà l'autunno. Gli esperti de Il Meteo.it avvertono che nelle prossime due settimane il quadro meterologico potrebbe cambiare, con un crollo termico in vista e piogge anche sulle regioni centrali. Da una parte il vortice ciclonico si allontanerà dai Balcani, mentre all'altra inizierà ad aprirsi la Porta Atlantica, ossia uno spazio per il flusso delle correnti più fresche provenienti dall'Oceano Atlantico, che porteranno precipitazioni.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 25 agosto

Oggi, giovedì 25 agosto, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso di notte, con cielo sereno al mattino e di pomeriggio e poco nuvoloso di sera. Le temperature saranno comprese tra 20 e 32 gradi e il vento soffierà moderato. Situazione analoga nel resto del territorio del Lazio, con tempo bello e soleggiato. Massime di 31 gradi a Viterbo, mentre sugli altri capoluoghi si attesteranno sui 30 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 27 e domenica 28 agosto

Tempo bello e soleggiato a Roma e nel Lazio anche nel weekend di sabato 27 e domenica 28 marzo, quando le previsioni del meteo annunciano temperature ancora al di sopra dei 30 gradi, specialmente in città. I valori nella giornata di sabato sulla Capitale oscilleranno tra 22 e 31 gradi, domenica tra 21 e 30. Nella seconda parte del fine settimana si attende un lieve calo e possibili isolate piogge con nubi sparse su Rieti.