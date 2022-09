Previsioni meteo Roma e Lazio 24 settembre: cielo coperto e temperature massime di 24 gradi Cielo poco nuvoloso e coperto e temperature con massime a 24 gradi. Sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 24 settembre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 23 settembre, registrano cielo coperto, con temperature massime di 24 gradi. Ultima giornata di tempo stabile, mentre da domenica arriverà un'intensa ondata di maltempo su tutto il territorio della regione, che porterà pioggia forte e abbondante, vento e temporali. L'autunno 2022 è entrato oggi e ci lasciamo definitivamente alle spalle gli strascichi dell'estate. La perturbazione in arrivo infatti approfitterà dell'allontanamento dell'anticiclone delle Azzorre per riversarsi sul Lazio, con un cambio del quadro meterologico. Oggi il tempo si manterrà ancora bello, a partire dal pomeriggio il cielo si coprirà di nubi, preludio alla più alla giornata di domenica. Maltempo anche per la prossima settimana, almeno fino a giovedì, con una breve pausa di mercoledì. Per informazioni più dettagliate sarà necessario attendere i prossimi giorni.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 23 settembre

Oggi, sabato 23 settembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo incerto. Nel dettaglio sulla Capitale di notte avremo cielo poco nuvoloso di notte, con nubi sparse al mattino, coperto di pomeriggio e di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 24 gradi e il vento soffierà da debole a forte. Sul resto della regione si attendono nubi sparse, con massime che non supereranno i 24 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 25 settembre

Domenica 25 settembre le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano un forte peggioramento, con il ritorno del maltempo. Sulla Capitale si attendono pioggie abbondanti e molto forti e temporali dal mattino fino a sera. Il vento soffierà da forte a moderato. Temporali in vista anche su tutto il resto del territorio della regione, con massime di 23 gradi.