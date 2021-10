Previsioni meteo Roma e Lazio 24 ottobre: termometri fino a 24 gradi Cielo parzialmente coperto oggi, domenica 24 ottobre, a Roma, Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone. La giornata che si apre nel Lazio sarà caratterizzata dall’assenza di piogge, dal clima mite e temperato con le temperature che in alcune zone arriveranno fino a 24 gradi, e dal cielo che però sarà parzialmente coperto.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata serena e dal clima mite e temperato quella che si avrà oggi, domenica 24 ottobre, a Roma e nel resto del Lazio. Dopo le piogge dei giorni scorsi e le temperature più basse rispetto alle scorse settimane, oggi il termometro salirà fino a 23 gradi, segno che la stagione autunnale non lascerà il posto prima del tempo all'inverno. La temperatura minima a Roma sarà invece di 17 gradi e i venti soffieranno moderati per tutta la giornata. La giornata sarà caratterizzata dall'assenza di precipitazioni, mentre in cielo ci saranno nubi sparse da mattina fino a sera.

Meteo Lazio, 24 gradi a Latina

Clima sereno anche nelle altre province del Lazio. A Latina il termometro arriverà fino a 24 gradi, mentre a Rieti, Viterbo e Frosinone le temperature massime si attesteranno intorno ai 20 gradi, mentre le minime saranno intorno ai 16. Le condizioni meteo saranno molto simili pure per quanto riguarda il cielo coperto, con nubi sparse per tutta la giornata nella regione, e l'assenza di precipitazioni. I venti soffieranno moderati in tutto il Lazio, ma la giornata in generale sarà gradevole, dal clima mite e senza piogge.

Previsioni meteo: dai prossimi giorni temperature in calo

Le cose sono destinate a cambiare nei prossimi giorni, con il maltempo che comincerà ad arrivare con la regione, e con le temperature che cominceranno ad abbassarsi. Il termometro scenderà in tutto il Lazio sotto i 20 gradi, in alcune zone ci saranno deboli piogge, e il cielo sarà parzialmente coperto dappertutto. Queste sono le ultime giornate in cui il clima sarà ancora caldo, nei prossimi giorni le temperature continueranno progressivamente ad abbassarsi.