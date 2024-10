video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 24 ottobre: continuano le piogge ma anche il caldo anomalo Continua il maltempo su tutto il Lazio, dove piogge molto abbondanti sono attese per tutto il giorno. Il cielo sarà nuvoloso, ma le temperature continuano a rimanere alte per la media del periodo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Continua l'ondata di maltempo che da ore si è abbattuta sul Lazio. La giornata di oggi, giovedì 24 ottobre, le piogge – a parte qualche breve momento – non si arresteranno, e continueranno a cadere copiose. Si tratta degli ultimi scrosci prima di lasciare spazio al bel tempo che si avrà nel weekend, con temperature in aumento e sole che splenderà alto per tutto il giorno. Ma anche oggi le temperature continueranno a essere molto alte rispetto alla media del periodo. Basti pensare che nelle ore più calde, a Roma il termometro arriverà fino a venti gradi, a Latina addirittura a ventuno. Si tratta di temperature anomale per il periodo, dato che ci stiamo addentrando sempre di più nell'autunno. Al momento però, non accennano a scendere.

Nello specifico oggi su tutto il Lazio ci saranno piogge molto abbondanti e temperature massime che si attesteranno sui venti gradi. In generale, il cielo sarà nuvoloso su tutta la regione. A Roma, nello specifico, la minima non scenderà sotto i diciotto gradi, mentre la massima arriverà fino a venti gradi. Fino alle otto ci saranno temporali, poi pioggia fino alle undici del mattino, e di nuovo pioggia a partire dalle 17. A Frosinone il termometro oscillerà tra sedici e venti gradi, ci saranno piogge prima alle quattordici e poi alle venti. Diciannove gradi a Latina nelle ore più ‘fredde', ventuno in quelle più calde. Qui ci saranno temporali fino alle 5 del mattino, e poi pioggia dalle otto alle venti. A Rieti termometri tra quindici e diciotto gradi, con pioggia che cadrà tutto il giorno, mentre a Viterbo le temperature saranno comprese tra quindici e diciannove gradi, con pioggia dalle quattordici.