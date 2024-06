video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 24 giugno: pioggia e temporali, temperature in calo Maltempo, con pioggia e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 24 giugno. Le temperature sono in calo.

A cura di Redazione Meteo

(Getty Images)

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 24 giugno, registrano pioggia e temporali. Il maltempo imperversa su tutto il territorio della regione, con una perturbazione che ha "messo in pausa" l'estate. Lunedì, il tempo a tratti instabile sulla regione, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it la giornata è contrassegnata da una mattinata soleggiata, mentre nel pomeriggio ci saranno dei temporali in provincia di Viterbo e Rieti, nubi irregolari sul resto del territorio.

Le temperature massime arrivano fino a 25 gradi, mentre i valori notturni restano stazionari. Martedì, il tempo è a tratti instabile sulla regione, la giornata sarà contrassegnata da una mattinata soleggiata, mentre nel pomeriggio ci saranno dei temporali lungo i settori interni, nubi irregolari sul resto del territorio. Le temperature massime arrivano fino a 26 gradi, valori notturni stazionari.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 24 giugno

Oggi, lunedì 24 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo, con temperature in calo. Nel dettaglio sulla Capitale abbiamo temporali alternati a schiarite di notte, cielo coperto al mattino, temporali nel corso del pomeriggio e un miglioramento di sera, con cielo poco nuvoloso. Le precipitazioni sono deboli di notte e al mattino, abbondanti nel pomeriggio fino a 6 millimetri e assenti di sera. Le temperature oscillano tra 17 e 25 gradi e il vento soffia da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con il maltempo diffuso su tutto il territorio della regione. Ci attendiamo nubi sparse su Frosinone, pioggia alternata a schiarite su Latina, temporali alternati a schiarite su Rieti e Viterbo. Sul fronte delle temperature abbiamo: tra 17 e 25 gradi a Frosinone, tra17 e 26 gradi a Latina, tra13 e 24 gradi a Rieti, tra 12 e 23 gradi a Viterbo.