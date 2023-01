Previsioni meteo Roma e Lazio 24 gennaio: pioggia e freddo, minime sullo zero Possibile debole pioggia e freddo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per martedì 24 gennaio. Le temperature si attesteranno sullo zero.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 24 gennaio, registrano possibile debole pioggia. Il freddo tiene ancora in ostaggio l'Italia e le regioni centrali e nel corso della nuova settimana c'è Attila: un'altra irruzione artica, che farà scendere ancora la colonnina di mercurio al di sotto dello zero e porterà neve anche in pianura. Già nei giorni scorsi il Viterbese e la zona dei Castelli Romani sono stati abbondantemente imbiancati, qualche timido fiocco è sceso senza attecchire anche nella provincia Nord di Roma. Si attendono ancora piogge, ma nel weekend il quadro meterologico dovrebbe migliorare. Nel finesettimana è previsto sole, tuttavia le minime scenderanno fino a -4 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 24 gennaio

Oggi, martedì 24 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano possibile pioggia. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, con pioggia debole al mattino e nel corso del pomeriggio e cielo poco nuvoloso di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 3 e massime di 10 gradi e il vento soffierà moderato. Sul resto del Lazio si attende pioggia su Latina e Frosinone, nubi su Viterbo e cielo sereno su Rieti. Le minime non scenderanno al di sotto dello zero, mentre le massime non supereranno i 10 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 28 e domenica 29 gennaio

Le previsioni del weekend, l'ultimo di gennaio 2023, registrano un miglioramento del quadro meterologico. Sabato 28 gennaio sulla Capitale ci saranno nubi sparse di notte, il cielo sarà poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio e sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di zero e massime di 9 gradi e il vento soffierà moderato. Sul resto del Lazio ci saranno nubi sparse, con temperature che scenderanno al di sotto dello zero, ad esempio a Rieti, dove le minime toccheranno i -3 e a Viterbo (-1). Domenica 29 gennaio cielo sereno e sole sulla Capitale per l'intero arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra minime di -4 e massime di 8 gradi. Cielo sereno e libero da nubi anche sul resto del Lazio. Le minime scenderanno fino a -4 gradi di notte o al mattino presto. Prestare particolare attenzione per rischio gelate.