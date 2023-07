Previsioni meteo Roma e Lazio 23 luglio: ecco Caronte-bis, temperature roventi Sole e caldo e temperature comprese tra 20 e 35 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 23 luglio.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 23 luglio, registrano tempo bello e caldo. L'anticiclone africano imperversa ancora sull'Italia e sulle regioni centrali, tenendola stretta in una morsa rovente. Così anche il penultimo weekend di luglio è all'insegna delle alte temperature e dell'afa. Ciò ci fa percepire una sensazione di disagio, con giornate caldissime e notti tropicali, durante le quali è difficile riposare bene. Vediamo cosa accadrà la prossima settimana, l'ultima del mese. Gli esperti de Il Meteo.it annunciano che dal punto di vista del quadro meteorologico si prepara una doppia ondata: da una parte il caldo, con l'arrivo di Caronte-bis, quindi una seconda azione dell'anticiclone africano, dall'altra la possibile incursione di temporali ed aria fresca. Un'ambivalenza dovuta all'incontrarsi di due masse d'aria diverse.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 23 luglio

Oggi, domenica 23 luglio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello e caldo. Nel dettaglio sulla Capitale si prevede cielo poco nuvoloso di notte e cielo sereno per il resto della giornata. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 23 e massime di 35 gradi, le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, ovunque infatti il tempo si manterrà bello. Per quanto riguarda le temperature, ecco capoluogo per capoluogo cosa dobbiamo aspettarci: a Frosinone minime di 21 e massime di 35 gradi, a Latina tra i 24 e i 34 gradi, a Rieti oscilleranno tra i 20 e i 33 gradi, a Viterbo tra i 20 e i 34 gradi. Le precipitazioni in tutto il Lazio saranno ancora assenti, mentre il vento soffierà da debole a moderato.