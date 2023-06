Previsioni meteo Roma e Lazio 23 giugno: sole e caldo, temperature oltre i 30 gradi Sole e caldo e temperature massime fino a 31 gradi sono le previsioni del meteo a Roma per venerdì 23 giugno. Nel Reatino e Frusinate potrebbe piovere.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 23 giugno, registrano sole e caldo. Il tempo è stabile e soleggiato per l'intero arco della giornata, con temperature che oscilleranno tra i 19 e i 31 gradi. Una certa instabilità si attende nell'area orientale della regione a Nord e a Sud nel Reatino e nel Frusinate. Le temperature si manterranno al di sopra dei 30 gradi. Qualche annuvolamento potremmo averlo nel pomeriggio di sabato, quando il cielo sarà coperto da nubi, ma non dovrebbe piovere. Tuttavia come annunciano gli esperti de Il Meteo.it l'anticiclone africano Scipione, che sta infiammando le nostre giornate cambierà rotta, lasciando spazio ad aria più fresca, che ci concederà un sospiro di sollievo.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 23 luglio

Oggi, venerdì 23 luglio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello e stabile. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, con nubi sparse al mattino, ampie schiarite con sole e caldo di pomeriggio e poco nuvoloso di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 19 e massime di 31 gradi e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Tempo instabile sugli altri capoluoghi di provincia del Lazio, specialmente nell'area orientale, da Nord a Sud. Con ordine, vediamo che per oggi si attendono nubi sparse con isolate piogge su Frosinone e Rieti, nubi sparse su Latina, sole e caldo su Viterbo. Per quanto riguarda i valori avremo minime di 19 e massime di 32 gradi su Frosinone, minime di 20 e massime di 30 gradi su Latina, tra i 18 e i 30 gradi su Rieti tra i 19 e i 30 gradi su Viterbo.