Previsioni meteo Roma e Lazio 22 marzo: cielo sereno e sole, temperature fino a 15 gradi Cielo sereno e sole e temperature massime fino a 15 gradi sono le previsioni del meteo a Roma per martedì 22 marzo. Tempo bello e soleggiato anche nel resto del Lazio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 22 marzo, registrano cielo sereno e sole. Le temperature oscilleranno tra minime di 4 e massime di 15 gradi centigradi. Il Lazio e l'Italia come annunciano gli esperti de Il Meteo.it, si troveranno in una vasta area di alta pressione, che manterrà una certa stabilità. Nel fine settimana, l'ultimo di marzo, nel quale verrà introdotta l'ora legale, un vortice si avvicinerà al nostra Paese, portando un nuovo peggioramento e la pioggia.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 22 marzo

Oggi, martedì 22 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 4 e massime di 15 gradi centigradi. Nel resto del Lazio il tempo si manterrà bello, brillerà il sole, con valori che scenderanno al di sotto dello zero, con minime che toccheranno -1 a Frosinone, -3 a Rieti e Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 26 e domenica 27 marzo

Le previsioni del meteo a Roma per il prossimo weekend registrano cielo coperto con possibile pioggia. Una settimana dunque che vedrà il tempo stabile fino a venerdì e il ritorno del maltempo al suo termine. Sabato 26 marzo a Roma il cielo sarà coperto per l'intero arco della giornata, con possibili deboli precipitazioni. Cielo coperto sul resto del territorio del Lazio. Domenica 25 cadrà pioggia debole durante la notte, il cielo sarà coperto da nubi sparse la mattino, nel pomeriggio e di sera. I valori in città oscilleranno tra minime di 11 e massime di 18 gradi centigradi. Possibili piogge anche su Latina e Frosinone.