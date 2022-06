Previsioni meteo Roma e Lazio 22 giugno: cielo nuvoloso, afa e caldo alle 14 Sole, caldo ma cielo nuvoloso nella giornata di oggi, mercoledì 22 giugno. il picco di caldo si avrà tra le 14 e le 17 del pomeriggio.

A cura di Redazione Meteo

Temperature oltre i trenta gradi per l'anticiclone africano in tutto il Lazio. A Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo il termometro segnerà temperature molto elevate, con cieli poco nuvolosi o velati nel pomeriggio, e bel tempo la sera. La giornata di oggi, mercoledì 22 giugno, sarà calda in tutta la regione, con minime che in alcune zone del Lazio non scenderanno sotto i diciannove o venti gradi. Insomma, l'afa continuerà a stringere la sua morsa sulla regione, soprattutto nella fascia oraria che va dalle 14 alle 17 del pomeriggio. A causa della forte umidità percepita, si consiglia a bambini e anziani di non uscire nelle ore più calde della giornata. La situazione non cambierà nei prossimi giorni, con temperature che continueranno a essere alte e i venti che soffieranno deboli per tutta la giornata.

Meteo Roma e Lazio 22 giugno: afa e caldo alle 14

A Roma in particolare la giornata sarà prevalentemente calda con cielo sereno, la temperatura minima non andrà sotto i diciannove gradi, mentre la massima non supererà i trentatré. I venti saranno assenti al mattino, mentre il pomeriggio soffieranno moderati. La situazione non sarà dissimile a Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo. A Frosinone le temperature saranno comprese tra diciassette e trentatré gradi, il cielo sarà sereno per tutta la giornata. Stessa cosa a Latina, dove però il cielo sarà nuvoloso e la massima non supererà i trentuno gradi. A Rieti cielo nuvoloso e picchi di afa fino a trentadue gradi. Stessa cosa a Viterbo, con la situazione identica a quella di Rieti.