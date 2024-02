Previsioni meteo Roma e Lazio 22 febbraio: cielo coperto e temperature fino a 15 gradi Cielo coperto e temperature fino a 15 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 22 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 22 febbraio, registrano cielo coperto, con temperature massime fino a 15 gradi, mentre le minime sono stazionarie. Come annunciano gli esperti del Meteo.it giovedì la pressione è in diminuzione sulla regione, pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà dapprima irregolarmente nuvoloso e poi via via più coperto su tutto il territorio regionale.

A partire da venerdì ci sarà un progressivo peggioramento del quadro meterologico, mentre l'intero weekend molto ventoso sarà caratterizzato da una persistente circolazione ciclonica, pronta a mantenere un tempo generalmente instabile su buona parte del Paese. Per la prossima settimana, anche se è ancora presto dirlo con certezza, si prevede un nuovo miglioramento, con cielo sereno e massime fino a 20 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 22 febbraio

Oggi, giovedì 22 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo coperto per l'intero arco della giornata. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, coperto al mattino, di pomeriggio e sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 4 e massime di 15 gradi e il vento soffierà moderato, ma non dovrebbe piovere.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio con nubi sparse ovunque ma non dovrebbe piovere. Vediamo invece cosa succederà sul fronte delle temperature capoluogo per capoluogo per quanto riguarda le minime e le massime: tra 3 e 13 gradi a Frosinone, tra 6 e 15 a Latina, tra 2 e 13 a Rieti, tra 4 e 14 a Viterbo.