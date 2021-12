Previsioni meteo Roma e Lazio 22 dicembre: arriva il maltempo, piogge su tutta la regione Torna il maltempo a Roma e nel Lazio: oggi, mercoledì 22 dicembre, piogge forti sono previste su tutta la regione.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata all'insegna del maltempo. Dopo settimane di sole e assenza di piogge, in tutte le province della regione ci saranno piogge sparse e rovesci, con vento forte in alcune zone e un abbassamento delle temperature. Il 22 dicembre, quindi, si apre con piogge a Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo: il maltempo poi, continuerà anche nei prossimi giorni e non darà tregua alla regione, sulla quale anche nei giorni festivi si abbatteranno piogge e temporali. Le temperature rimarranno più o meno stabili, con massime che difficilmente andranno oltre gli undici gradi e minime tra i quattro e gli otto. In alcune province, come Rieti e Viterbo, le temperature minime arriveranno anche a zero gradi.

Meteo Roma e Lazio 22 dicembre: piogge dalla notte

In particolare a Roma oggi, mercoledì 22 dicembre, la temperatura minima sarà di dieci gradi, mentre la massima arriverà a 13. Le piogge cominceranno a cadere già da questa notte, con abbondanti precipitazioni verso le 4. Le piogge continueranno poi anche nel resto della giornata, diminuendo solo verso le 16 del pomeriggio. Nel resto della serata le condizioni meteo dovrebbero invece migliorare, anche se domani sono ancora previste piogge e un peggioramento delle condizioni meteo. Anche a Latina le condizioni saranno più o meno simili, con temperature comprese tra 9 e 12 gradi, e piogge a partire dalle quattro del mattino. Temperature più basse a Rieti, con il termometro che oscilla tra 4 e 8 gradi, mentre saranno più alte a Frosinone, molto simile al clima di Roma. Cielo coperto per tutta la giornata e piogge deboli a Viterbo, dove le temperature saranno invece comprese tra 5 e 10 gradi.