Previsioni meteo Roma e Lazio 20 ottobre: sole e caldo, le temperature salgono a 26 gradi Continua l’ondata di caldo a Roma e nel Lazio, con temperature oltre i venticinque gradi. La situazione rimarrà invariata per tutta la settimana.

A cura di Redazione Meteo

Continuano a mantenersi alte le temperature a Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Sulla scia dei giorni scorsi, i termometri continueranno a segnare massime oltre i venticinque gradi, e minime sui quattordici gradi. Le temperature rimarranno alte per tutta la settimana, prima di domenica non scenderanno. E anche all'inizio della prossima settimana, nonostante il cielo sarà nuvoloso, continueranno ad attestarsi sui venticinque gradi.

Roma è la provincia laziale con la temperatura più alta nella giornata di oggi, giovedì 20 ottobre. Nella capitale il termometro salirà fino ad arrivare a ventisei gradi, mentre la minima si fermerà a tredici gradi. Il cielo rimarrà sereno, senza annuvolamenti, i venti soffieranno deboli, mentre non ci saranno piogge. La situazione rimarrà simile – anche se con cielo nuvoloso – anche nei prossimi giorni.

Stesse temperature della capitale anche a Frosinone: qui la minima arriverà fino a dodici gradi, mentre la massima arriverà a ventisei gradi. I venti soffieranno deboli e non sono previste piogge.

Cielo sereno e temperature fino a venticinque gradi anche a Latina, tra le 14 e le 17, ore in cui si registra il picco di caldo. La minima non scenderà sotto i tredici gradi, il cielo non sarà nuvoloso per tutta la giornata. La situazione rimarrà simile fino alla fine della settimana.

Temperature alte anche a Rieti, dove a differenza dei giorni scorsi il termometro salirà fino a venticinque gradi. Il cielo sarà sereno e i venti deboli, non sono previste piogge. Le temperature caleranno però nei prossimi giorni.

Tra dieci e venticinque gradi è la temperatura che si registrerà invece oggi a Viterbo. Anche qui, la giornata sarà caratterizzata dall'assenza di piogge e dal cielo sereno.