Previsioni meteo Roma e Lazio 20 gennaio: pioggia e maltempo per tutto il giorno Torna il maltempo nel Lazio: oggi, giovedì 20 gennaio, le piogge cadranno tutto il giorno sulla regione.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata all'insegna del maltempo e delle piogge. In tutta la regione le precipitazioni cadranno dalla mattina fino alla sera, e in alcune zone proseguiranno anche nella giornata di domani. In compenso, nonostante le piogge, le temperature sembra che rimarranno abbastanza alte, mentre nei prossimo giorni scenderanno anche per diversi gradi sotto lo zero. Secondo quanto riportato da Meteo3B, "su Roma almeno fino a metà della settimana l'anticiclone sarà assoluto protagonista, garantendo cieli sereni". Ma oggi, giovedì 20 gennaio, ci saranno piogge alternate a schiarite che prenderanno il posto dell'anticiclone, anche se per il fine settimana è previsto il ritorno del bel tempo. Ma con temperature molto rigide che scenderanno di diversi gradi sotto lo zero.

Meteo Roma e Lazio 20 gennaio: clima mite nonostante la pioggia

In particolare oggi a Roma, giovedì 20 gennaio, le temperature saranno comprese tra 10 e 12 gradi. Le piogge cominceranno a cadere sin dalle prime ore del mattino e continueranno fino a sera, mentre il cielo rimarrà nuvoloso per tutta la giornata. I venti soffieranno principalmente moderati. Situazione meteo simile anche a Frosinone, dove però le temperature saranno un po' più basse e rimarranno comprese tra 4 e 9 gradi. Anche qui le piogge proseguiranno per tutta la giornata e saranno più forti nelle ore centrali della giornata. Pioggia anche a Latina, con il termometro che oscillerà tra 8 e 11 gradi, e a Rieti e Viterbo, dove invece le temperature saranno più rigide rispetto alle altre province del Lazio, anche se di pochi gradi.