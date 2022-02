Previsioni meteo Roma e Lazio 20 febbraio: cielo coperto e massime fino a 16 gradi Cielo coperto e temperature massime fino a 16 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 20 febbraio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 20 febbraio, registrano cielo coperto, con massime fino a 16 gradi centigradi. Il fine settimana è all'insegna del tempo incerto, anche se non piove. I valori restano ancora al di sopra della media stagionale, tuttavia come mettono in guardia gli esperti de Il Meteo.it ciò non deve far pensare che l'inverno e il freddo siano ormai passati. Marzo potrebbe infatti rivelare delle sorprese per la ‘rottura del vortice polare', con il possibile ritorno dell'aria gelida e la colonnina di mercurio di nuovo in calo. La prossima settimana il quadro meterologico dovrebbe invece migliorare, tranne che per la giornata di lunedì, quando vedremo possibili piogge di notte e alla sera, ma per il resto dei giorni tornerà a splendere il sole e le temperature saranno stabili.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 20 febbraio

Oggi, domenica 20 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo coperto. Nel dettaglio sulla Capitale ci saranno nubi in cielo per l'intero arco della giornata, ma non dovrebbe piovere. Il vento soffierà da moderato a debole e le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 16 gradi centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia, con nubi sparse su Laztina e Frosinone. Attenzione alle nebbie al mattino su Rieti e Viterbo. I valori resteranno stabili senza subire particolari variazioni.

Le previsioni del meteo a Roma per lunedì 21 febbraio

Domani, lunedì 21 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano un parziale miglioramento, con ampie schiarite e sole, ma una precipitazione passeggera di sera. Sulla Capitale il cielo sarà ancora coperto di notte, quando potrebbero registrarsi deboli precipitazioni, inizierà a rasserenarsi al mattino, con nubi sparse nel corso del pomeriggio, mentre di sera si prevedeno piogge moderate e schiarite. Le temperature oscilleranno tra 11 e 15 centigradi e il vento soffierà da debole a moderato.