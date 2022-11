Previsioni meteo Roma e Lazio 2 novembre: temperature in calo, tornano pioggia e temporali Cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 23 gradi sono le previsioni del meteo a Roma per mercoledì 2 novembre. Nei prossimi giorni tornerà il maltempo, con pioggia e temporali.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, mercoledì 2 novembre, giornata della Commemorazione dei defunti, registrano cielo poco nuvoloso, con temperature massime fino a 23 gradi. Ancora tempo bello, ma già a partire da domani il quadro meterologico come annunciano gli esperti de Il Meteo.it manifesterà dei cambiamenti. È infatti in arrivo un'ondata di maltempo, con un ciclone di origini Nord atlantiche che arriverà sulle regioni centrali, portando pioggia e temporali. Sul versante delle temperature ci sarà un brusco calo, con valori più consoni alla media stagionale.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, mercoledì 2 novembre

Oggi, mercoledì 2 novembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo poco nuvoloso. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà velato da nubi dal mattino fino a sera, ma le precipitazioni saranno ancora assenti. Le temperature oscilleranno tra minime di 12 e massime di 23 gradi. Tempo bello anche sul resto della regione, con possibile nebbia di notte e al mattino nel Frusinate e massime che si attesteranno intorno ai 20 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 5 e domenica 6 novembre

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il primo weekend di novembre registrano un tempo all'insegna dell'instabilità. Sabato 5 novembre sulla Capitale cadrà pioggia debole di notte, il cielo sarà coperto al mattino, con nubi sparse e piogge assenti nel pomeriggio e piogge deboli alternate a schiarite di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 18 gradi. Sul resto del Lazio ci saranno nubi sparse, cielo coperto su Frosinone e pioggia alternata a schiarite su Latina. Massime al di sotto dei 20 gradi. Domenica 6 novembre su Roma ci saranno ancora piogge, stavolta moderate, durante la notte, mentre durante l'arco della giornata si registrerà un progressivo miglioramento. Cielo sereno e sole sul resto dei capoluoghi di provincia, con qualche innocuo annuvolamento. Valori in lieve aumento.