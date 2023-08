Previsioni meteo Roma e Lazio 2 agosto: tempo stabile e caldo, con massime fino a 32 gradi Tempo soleggiato e temperature massime fino a 32 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 2 agosto.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, mercoledì 2 agosto, registrano tempo stabile e tendenzialmente assolato su tutta la regione, con temperature fino a massime di 32 gradi. Un campo di alta pressione riguarderà praticamente tutto il territorio, garantendo bel tempo e cieli in prevalenza sereni per l’intera giornata su tutta la regione. Se nei prossimi giorni si prevede un generale calo delle temperature, per la giornata di oggi la colonnina di mercurio resta stabile intorno ai 30 gradi. In particolare, la minima di 17 gradi si registra a Rieti e Viterbo, mentre la massima a Roma, dove il termometro raggiunge i 32 gradi.

Previsioni meteo a Roma oggi

Oggi, mercoledì 2 agosto, le previsioni del meteo a Roma registrano una giornata prevalentemente serena e afosa, con temperature comprese tra minime di 20 e massime di 32 gradi. Nel dettaglio sulla Capitale, ci attende bel tempo al mattino, cielo sereno e caldo dal pomeriggio fino alla sera. La temperatura massima di 32 gradi verrà registrata intorno alle ore 14.

Il meteo nelle altre province del Lazio

Clima e temperature pienamente estive su tutte le province del Lazio, con caldo senza eccessi e temperature che rientrano nelle medie del periodo. La pressione generalmente stabile garantisce una giornata caratterizzata da un ampio soleggiamento. È possibile qualche annuvolamento pomeridiano a ridosso dei monti, ma senza fenomeni associati. Sul fronte delle temperature avremo tra i 18 e i 31 gradi a Frosinone, tra i 21 e i 30 gradi a Latina, tra i 17 e i 30 gradi a Rieti, tra i 17 e i 31 gradi a Viterbo.