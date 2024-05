video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 17 maggio: ultima giornata di sole, poi arrivano i temporali Sole e caldo oggi in tutto il Lazio, con cielo sereno e temperature fino a 25 gradi. Da domani però, arrivano piogge e temporali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Getty Images

Ultimo giorno di caldo nel Lazio: oggi, venerdì 17 maggio, sono previste massime di venticinque gradi e minime tra i nove e i tredici gradi. Un tempo gradevole quindi, con sole e cielo privo di nuvole. Le cose però stanno per cambiare: se oggi il meteo ci regala un tempo gradevole, già a partire da domani, e per tutto il fine settimana, sul Lazio sono previste piogge e temporali, anche molto forti. Di contro le temperature saranno molto alte, arrivando in alcune zone anche a ventotto gradi: la situazione non migliorerà nei prossimi giorni. Su tutta la regione sono previste piogge, anche se meno pesanti di quelle che si avranno sabato e domenica.

Ma andiamo a vedere oggi in particolare cosa succede nella regione. A Roma il cielo sarà terso e privo di nuvole, con massime che arriveranno a venticinque gradi e la minima che arriverà fino a tredici gradi. Un po’ di nebbia sarà presente la mattina. Situazione simile a Frosinone, con cielo sereno e termometro tra gli undici e i venticinque gradi, così come a Latina, dove la minima sarà di tredici gradi e la massima di ventiquattro. Tempo più rigido a Rieti e Viterbo – ma non è una novità: nel Reatino e nella Tuscia la minima scenderà fino a nove gradi mentre la massima non salirà oltre i ventitré.

Nei prossimi giorni la situazione cambierà drasticamente, con piogge e temporali in arrivo, oltre a venti molto forti. Le temperature però, rimarranno molte alte e sfioreranno i trenta gradi. Sono previsti disagi, con il rischio di strade allagate che causeranno problemi al traffico stradale, con intasamenti e difficoltà alla circolazione.