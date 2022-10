Previsioni meteo Roma e Lazio 16 ottobre: cielo nuvoloso, temperature a 24 gradi Cielo nuvoloso ma assenza di piogge oggi a Roma e nelle altre province del Lazio. Le massime saranno comprese in tutta la regione tra 21 e 24 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Temperature stabili oggi, domenica 16 ottobre, a Roma e nelle altre province del Lazio. In tutta la regione il termometro oscillerà tra i ventuno gradi ai ventiquattro di massima, mentre le minime si aggireranno intorno ai sedici gradi. Non sono previste piogge, anche se il cielo sarà nuvoloso per gran parte della giornata.

A Roma la temperatura più alta di tutto il Lazio: nelle ore centrali della giornata il termometro arriverà a ventiquattro gradi, mentre nelle prime ore del mattino scenderà fino a quattordici gradi. Il cielo sarà nuvoloso con parziali schiarite soprattutto nelle ore centrali della giornata, mentre i venti soffieranno deboli. Come detto in precedenza, non sono previste piogge né oggi né nei prossimi giorni.

La situazione non sarà diversa nelle altre province. A Frosinone le temperature saranno comprese tra tredici e ventitré gradi. Anche qui il cielo sarà nuvoloso nelle ore centrali della giornata, ma non ci saranno precipitazioni. I venti soffieranno deboli, le temperature rimarranno stabili anche nei prossimi giorni.

Temperature comprese tra quindici e ventitré gradi a Latina. Nubi sparse e cielo nuvoloso sin dalla mattina, con schiarite nelle ore serali. A Latina non pioverà né oggi né nei prossimi giorni, e i venti soffieranno deboli.

Temperature più fredde a Rieti, dove la minima arriverà fino a undici gradi, mentre la massima non supererà i ventuno gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso dalle 14 alle 20 e non ci saranno piogge per tutta la giornata né per il resto della settimana.

Anche a Viterbo, come a Rieti, le temperature saranno di undici gradi la minima e di ventuno la massima. Il cielo sarà nuvoloso il pomeriggio, ma non pioverà.