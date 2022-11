Previsioni meteo Roma e Lazio 16 novembre: allerta meteo, piogge abbondanti e temporali Pioggia abbondante e temporali, con temperature in calo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 16 novembre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, mercoledì 16 novembre, giornata di allerta meteo, registrano pioggia abbondante e temporali. Il maltempo continua a imperversare sul territorio della regione, con temperature in calo, fino a massime di 19 gradi. Gli esperti del Meteo.it lo avevano annunciato, è in corso una perturbazione proveniente dal Nord Europa, che terrà l'Italia nella sua morsa. Ci attendono giornate di precipitazioni, anche a carattere temporalesco.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, mercoledì 16 novembre

Oggi, mercoledì 16 novembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano maltempo e allerta. Nel dettaglio sulla Capitale ci sono stati temporali di notte, che continueranno al mattino fino a sera, alternati a schiarite. Le precipitazioni sarabbo abbondanti, fino a 6 millimetri di pioggia, che cadrà al suolo. Nel resto del Lazio situazione simile, con temporali e temperature in calo, con massime comprese tra 15 e 19 gradi nelle ore più calde della giornata.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 19 e domenica 20 novembre

Il fine settimana di metà novembre sarà all'insegna del maltempo, con piogge alternate a schiarite. Le previsioni del meteo a Roma per sabato 19 novembre registrano cielo coperto di notte con precipitazioni assenti, pioggia dal mattino fino a sera con precipitazioni da moderate a forti, fino a 12 millimetri di pioggia e vento che soffierà moderato. Le temperature oscilleranno tra minime di 12 e massime di 15 gradi. Pioggia su Rieti e Viterbo, temporali su Frosinone e Latina. Domenica 20 novembre ancora maltempo, con pioggia abbondante di notte a Roma, cielo coperto al mattino, pioggia alternata a schiarite nel corso del pomeriggio e cielo poco nuvoloso di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 8 e massime di 12 gradi. Pioggia alternata a schiarite con nubi sparse anche sul resto del Lazio.