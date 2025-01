video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 16 gennaio: l’anticiclone porta stabilità, temperature in lieve aumento Cielo poco nuvoloso o coperto e temperature fino a massime di 12 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 16 gennaio. L’anticiclone porta stabilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le previsioni del meteo a Roma e Lazio per oggi, giovedì 16 gennaio, registrano cielo poco nuvoloso o coperto, ma niente pioggia. Grazie alla presenza dell'anticiclone sulla regione la giornata trascorre con una stabilità dell'atmosfera, il cielo è a tratti molto nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime arrivano fino a 12 gradi, mentre i valori notturni attesi in aumento e i venti provengono ancora da Nord-Est.

Successivamente gli esperti de Il Meteo.it annunciano che domani, 17 gennaio, sarà un venerdì nero dal punto di vista metereologico per l'Italia, con un'ondata di maltempo che si abbatterà su alcune regioni, portando anche potenziali alluvioni. Un'instabilità che proseguirà anche nel weekend, con mareggiate e venti di scirocco, fenomeni che non dovrebbero tuttavia riguardare il Lazio, dove il tempo si manterrà stabile, poco nuvoloso o soleggiato, con valori in lieve aumento.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 16 gennaio

Oggi, giovedì 16 gennaio, le previsioni del meteo a Roma e registrano nubi sparse ma non dovrebbe piovere. Nel dettaglio sulla Capitale abbiamo cielo poco nuvoloso o coperto per l'intero arco della giornata. Le temperature oscillano tra minime di 5 e massime di 12 gradi e il vento soffia moderato.

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 10 gennaio 2025: cielo nuvoloso e temperature in calo

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del Lazio, con cielo poco nuvoloso o a tratti coperto, ma precipitazioni assenti. Sul fronte dei valori abbiamo: tra 3 e 10 gradi a Frosinone, tra 6 e 12 gradi a Latina, tra 0 e 8 gradi a Rieti, tra 2 e 9 gradi a Viterbo.