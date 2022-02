Previsioni meteo Roma e Lazio 16 febbraio: piogge sparse, il bel tempo torna in serata Oggi, a Roma e nel Lazio, sono previste piogge sparsi e cieli sereni in serata.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata ancora segnata dal maltempo. Mercoledì 16 febbraio vedrà sulla regione piogge sparse – anche se non a carattere temporalesco – e cieli parzialmente coperti durante tutta la giornata. Le temperature caleranno leggermente rispetto ai giorni scorsi, con massime che non andranno oltre i 14 gradi in tutta la regione. In particolare a Roma, secondo quanto riportato da Meteo 3B, sono previsti "cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1373m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente".

Meteo Roma e Lazio 16 febbraio: zero gradi a Rieti

La situazione sarà simile anche nelle altre province del Lazio, dove le temperature massime non andranno oltre i 14 gradi, e le piogge cadranno tra deboli e moderate in alcune ore della giornata. Nei prossimi giorni il meteo dovrebbe migliorare: nei prossimi giorni, a Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone non sono previste precipitazioni, anche se il cielo rimarrà nuvoloso. Calano leggermente le temperature, soprattutto le minime: a Rieti, la provincia più fredda del Lazio insieme a Viterbo, il termometro nelle ore più fredde della giornata segnerà zero gradi. Sembra che le temperature si rialzeranno un pochino nella prossima settimana, anche se le minime continueranno a essere più rigide.