Previsioni meteo Roma e Lazio 16 febbraio: calano le temperature, minime fino a zero gradi Cielo nuvoloso e temperature in leggero calo in tutto il Lazio. In alcune zone il termometro arriverà anche a zero gradi, mentre le massime non supereranno i tredici gradi.

A cura di Redazione Meteo

Temperature in leggero calo oggi, giovedì 16 febbraio, a Roma e nelle altre province del Lazio. Il meteo continuerà a essere sereno, sulla scia di quanto accaduto già nei scorsi scorsi, ma con temperature meno elevate rispetto a quelle che il tempo ci ha riservato ieri, con il termometro arrivato fino a quasi venti gradi. In tutta la regione il cielo sarà parzialmente nuvoloso, anche se non sono previste piogge né oggi né per il resto della settimana.

A Roma in particolare la giornata sarà caratterizzata dal cielo coperto. La massima sarà di dodici gradi verso le ore quindici, mentre la minima – che si registrerà verso le 7 del mattino – non scenderà sotto i sette gradi. I venti soffieranno deboli sia la mattina sia il pomeriggio.

A Frosinone il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature non molto diverse da Roma e che oscilleranno tra i due e gli undici gradi. I venti soffieranno deboli, soprattutto la mattina il cielo sarà molto coperto.

Situazione meteo simile anche a Latina, dove la minima non scenderà sotto i sei gradi, e la massima non supererà i dodici gradi. Il cielo sarà nuvoloso ma senza piogge, con venti che soffieranno deboli sia la mattina sia il pomeriggio.

Minime molto basse a Rieti, dove alle 7 del mattino il termometro toccherà i zero gradi. La massima raggiunta sarà di tredici gradi, mentre il cielo sarà poco nuvoloso, con i venti che soffieranno deboli sia la mattina sia il pomeriggio.

A Viterbo le condizioni meteo saranno caratterizzate da foschia densa al mattino, con temperature comprese tra zero e undici gradi. Anche qui i venti soffieranno deboli per tutta la giornata.