Previsioni meteo Roma e Lazio 15 settembre: maltempo e temperature in calo Maltempo, con pioggia e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 15 settembre, giornata di allerta meteo.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 15 settembre, registrano maltempo, con il ritorno di pioggia e temporali. Giornata di allerta meteo, a cadere sul territorio regionale saranno precipitazioni anche a carattere temporalesco e soffierà forte vento. Come anticipato dagli esperti de Il Meteo.it è in arrivo un "attacco autunnale", che colpirà diverse regioni italiane, tra le quli appunto il Lazio. Un vortice ciclonico proveniente dalla Spagna che si collocherà a Nord Europa ci farà arrivare aria molto fredda e ci troveremo all'improvviso in pieno autunno. Particolarmente interessate dal maltempo di oggi saranno Roma, Latina e le loro province. Nel fine settimana di sabato 17 e domenica 18 settembre il quadro meterologico dovrebbe registrare invece un nuovo miglioramento. Ulteriori dettagli per il weekend arriveranno nei prossimi giorni.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 15 settembre

Oggi, giovedì 15 settembre, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte e coperto al mattino. Il maltempo arriverà nel pomeriggio, con pioggia ma debole e temporali, che si alterneranno a schiarite e che continueranno fino a sera. Le temperature in città si manterranno ancora al di sopra della media stagionale e oscilleranno tra minime di 22 e massime di 28 gradi, mentre il vento soffierà forte. Situazione simile sul resto del territorio regionale: temporali alternati a schiarite si attendono anche sugli altri capoluoghi del Lazio. Le massime raggiungeranno i 27 gradi a Latina e Rieti, mentre scenderanno a 25 e 24 gradi rispettivamente a Frosinone e Viterbo. Vento da moderato a forte.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 17 e domenica 18 settembre

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio nel weekend registrano un nuovo e parziale miglioramento. Sabato 17 settembre sulla Capitale di notte avremo ancora gli strascichi del maltempo, poi brillerà il sole per l'intero arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 18 e i 27 gradi. Cielo poco nuvoloso sulle altre province, con pioggia alternata a schiarite su Frosinone e Rieti. Domenica 18 settembre sole e precipitazioni assenti su Roma, massime in calo a 25 gradi così come le minime che arriverano a 10 gradi. Cielo sereno e sole anche sul resto del Lazio, con valori ovunque in calo.