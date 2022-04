Previsioni meteo Roma e Lazio 15 aprile: nubi sparse, temperature fino a 23 gradi Oggi il cielo è coperto o con nubi sparse su tutta la regione, mentre le temperature oscillano dagli 8 ai 23 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, venerdì 15 aprile, sui territori della regione Lazio le temperature continuano ad essere elevate: nella provincia di Viterbo il termometro arriva a toccare anche i 23 gradi.

Quella di oggi si presenta come una bella giornata, ma soltanto a partire dal pomeriggio inoltrato: fino alle 16, infatti, il sole viene coperto da nuvole scure in cielo, soprattutto nelle province più a sud della regione, a Frosinone e a Latina. Diversa, la situazione per le province un pochino più a nord: nella provincia di Rieti, il cielo si apre nel primo pomeriggio, lasciando solo qualche nuvola sparsa. A Viterbo, invece, il cielo appare sereno con nuvole sparse già dalla prima mattina e, nel tardo pomeriggio, definitivamente limpido.

Meteo per venerdì 15 aprile: previsioni e temperature sulla capitale

Come scrive Il Meteo.it, la settimana che precede la Pasqua si chiude con un cielo grigio anche sulla città di Roma: nuvole grigie coprono il sole per tutta la giornata, fino all'ora di cena. Le temperature, come ieri, arrivano a 20 gradi nel primo pomeriggio, mentre le minime sui 13 gradi, caratterizzano la prima mattina, verso le ore 5 e 6 e la sera tardi, poco prima della mezzanotte di domani.

Temperature massime e minime nelle province della regione Lazio

Quella di oggi è un'altra giornata dalle temperature miti: se nella capitale, come abbiamo visto, il termometro è destinato a superare i 20 gradi, nelle province la situazione non appare molto diversa. A Viterbo oggi abbiamo sia la temperatura minima che la massima in tutta la regione: 8 e 23 gradi centigradi, rispettivamente nella prima mattina e nel pomeriggio inoltrato, verso le ore 17. A Rieti, invece, nelle stesse ore il termometro tocca i 10 e i 21 gradi. Per quanto riguarda, invece, il capoluogo pontino e Frosinone nel pomeriggio raggiungono la temperatura massima di 21 gradi, mentre nelle prime ore della mattina la loro temperatura minima di, rispettivamente, 13 e 12 gradi.