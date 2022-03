Previsioni meteo Roma e Lazio 14 marzo: poche nubi e temperature fino a 15 gradi Poche nubi e temperature fino a 15 gradi centigradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 14 marzo.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 14 marzo, registrano cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 15 gradi centigradi. Ancora per alcune ore l'alta pressione resterà sul nostro Paese, rendendo l'aria più mite. Il quadro meterologico per i prossimi giorni mostra invece ancora giornate in cui a farla da padrone sarà il freddo. Nel corso del prossimo fine settimana gli esperti del Meteo.it annunciano che masse d'aria fredda potrebbero raggiungere l'Italia, comprese le regioni centrali, con la formazione di un vortice ciclonico sul Bacino del Mediterraneo, che potrebbe portare piogge, accompagnate da forti raffiche di vento. Le temperature nel fine settimana infatti subiranno un nuovo calo, con la colonnina di mecrurio che registrerà almeno 3 gradi in meno.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 14 marzo

Oggi, lunedì 14 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso. Nella Capitale le temperature oscilleranno tra minime di 9 e massime di 15 gradi centigradi. Sul resto del Lazio la situazione sarà pressoché analoga, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature che raggiungeranno punte di 16 gradi centigradi nelle ore centrali della giornata.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 19 e domenica 20 marzo

Un cambiamento del quadro meterologico a Roma e nel Lazio si potrebbe registrare a partire da venerdì e continuare nel weekend. Le previsioni del meteo a Roma per sabato 19 marzo vedono piogge moderate durante la notte, cielo coperto per il resto della giornata, con pioggia debole al mattino, assenti nel pomeriggio e deboli di sera. Sul resto dei capoluoghi di provincia cielo coperto, domenica 20 marzo potrebbe registrarsi un miglioramento, ma le temperature saranno in calo, con le minime pari allo zero (Viterbo) o che scenderanno al di sotto.