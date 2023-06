Previsioni meteo Roma e Lazio 14 giugno: temporali e acquazzoni non danno tregua Maltempo su tutto il Lazio, con piogge e temporali che non daranno tregua alla regione. Rischio caos e disagi su tutto il territorio.

A cura di Redazione Meteo

Continuano le piogge e i temporali su tutto il Lazio: a Roma e nelle altre province ha piovuto ininterrottamente per tutta la notte, e continuerà così per tutta la giornata, con temporali e rovesci. La situazione non migliorerà fino a giovedì: come già annunciato dalla Protezione Civile, le piogge continueranno, motivo per cui sindaci e prefetture devono attrezzarsi per intervenire ed evitare maggiori criticità.

Andiamo a vedere in particolare la situazione nelle varie province. A Roma le temperature saranno comprese tra diciotto e ventitré gradi, con i temporali che cadranno per tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera, con i venti che soffieranno tra deboli e moderati.

Stessa situazione a Frosinone, dove le temperature saranno più basse e non supereranno i ventitré gradi. Anche qui le piogge cadranno abbondanti per tutto il giorno, da mattina a sera, senza pause, causando disagi alla popolazione.

Non migliora il meteo a Latina, con il termometro che oscillerà tra i diciannove e i ventitré gradi, e i temporali che si susseguiranno per tutto il giorno e la notte. La situazione dovrebbe migliorare nella giornata di venerdì, quando – almeno per il momento – sarà previsto sole e caldo fino alla fine della settimana.

A Rieti temperature minime molto basse, fino a quattordici gradi, e massime che non supereranno i diciannove gradi. Il maltempo darà una tregua fino alle otto del mattino, ma poi i temporali e le piogge cominceranno a cadere fino a sera.

Anche a Viterbo, dove le temperature saranno comprese tra quattordici e diciannove gradi, ci saranno temporali tutto il giorno, con venti moderati.