Previsioni meteo Roma e Lazio 13 febbraio: allerta meteo, piogge e temporali Allerta meteo oggi nel Lazio, con piogge che cadranno per tutto il giorno sulla regione. Cielo nuvoloso, mentre le temperature saranno abbastanza rigide.

Ancora una giornata all'insegna del maltempo quella che si apre oggi in tutto il Lazio: questo giovedì 13 febbraio sarà caratterizzato dalle piogge abbondanti e dal cielo nuvoloso, oltre che dalle temperature molto basse. Il maltempo non si placherà nemmeno nei prossimi giorni: in particolare nella giornata di venerdì sono previsti temporali molto forti, che si protrarranno per tutta la giornata.

Per la giornata di oggi la Regione Lazio ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla, con validità dalle prime ore di oggi e per le successive 18-24 ore. "Si prevedono sul Lazio – si legge nella nota – precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori centro-settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". Non è escluso che, a causa del maltempo, vi possano essere disagi per la popolazione, soprattutto per quanto riguarda la circolazione stradale.

Nello specifico a Roma le temperature saranno comprese tra dodici e tredici gradi, con piogge attese soprattutto nella mattina. Nel resto del Lazio sono attese precipitazioni abbondanti per tutto il giorno: a Frosinone non ci sarà un'ora di tregua, con termometri tra dieci e dodici gradi, mentre a Latina le minime saranno di undici gradi e le massime di tredici. Minime a otto gradi sia a Rieti sia a Viterbo, con le massime a dieci/undici gradi.

La situazione non migliorerà nei prossimi giorni, con temperature basse e piogge. A partire da domenica il meteo potrebbe avere un miglioramento, a meno che le cose non cambino di nuovo improvvisamente, come è sovente capitato in queste stagioni un po' ballerine.