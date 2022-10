Previsioni meteo Roma e Lazio 12 ottobre: temporali in provincia, tregua dal maltempo nella capitale Dopo le piogge e i temporali della giornata di ieri, a Roma il cielo sarà sereno e non sono previsti acquazzoni, mentre in altre zone del Lazio continuerà l’ondata di maltempo.

A cura di Redazione Meteo

Continua su alcune zone del Lazio l'ondata di maltempo che ieri si è abbattuta su tutta la regione. Dopo i forti temporali che hanno messo in ginocchio alcune aree del Lazio, con bombe d'acqua e acquazzoni che hanno creato non pochi disagi, nella giornata di oggi – mercoledì 12 ottobre – il maltempo continuerà ma solo in alcune province.

A Roma, dove ieri sono state chiuse delle strade perché allagate in seguito alle forti piogge, la giornata di oggi prevede cielo poco nuvoloso ma assenza di precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra sedici e ventiquattro gradi, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati. La situazione rimarrà più o meno simile anche nei prossimi giorni.

Simile la situazione a Frosinone: allo stesso modo della capitale, questo mercoledì 12 ottobre sarà segnato dal cielo poco nuvoloso e dalle temperature comprese tra quindi e ventitré gradi. Dalle 20 in poi, il cielo sarà completamente coperto, mentre i venti soffieranno deboli.

Temperature comprese tra diciassette e ventiquattro gradi a Latina: anche qui le condizioni meteo saranno simili a quelle di Roma e Frosinone, con cielo poco coperto e assenza di piogge, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati.

Cambiamo le cose a Rieti, dove sono attesi temporali dalle 17 del pomeriggio fino a notte inoltrata. Le temperature saranno più basse rispetto alle altre zone del Lazio, e saranno comprese tra quattordici e ventuno gradi. Solo in mattinata il maltempo sarà un po' di tregua alla provincia.

Pioggia anche a Viterbo, sempre a partire dalle 17. Le temperature qui oscilleranno tra dodici e ventidue gradi, mentre la mattina il cielo sarà nuvoloso.