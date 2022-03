Previsioni meteo Roma e Lazio 12 marzo: cielo poco nuvoloso e temperature fino a 12 gradi Cielo poco nuvoloso sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 12 marzo. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 8 e massime di 12 gradi.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 12 marzo, registrano nubi sparse. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it entro la fine del mese potrebbe verificarsi una svolta stagionale, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Precipitazioni che potrebbero manifestarsi intense e abbondanti, accompagnate da raffiche di vento. Ciò a causa di forti contrasti tra masse d'aria diverse in arrivo sul Bacino del Mediterraneo da una parte provenienti dal Nord Europa e dall'altra spinte dall'anticiclone. Le temperature resteranno ancora piuttosto basse, sotto alla media climatica almeno fino a fine mese.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 12 marzo

Oggi, sabato 12 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano nubi sparse dalla notte fino alla sera successiva. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà moderato. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 8 e massime di 12 gradi centigradi. Nel resto del territorio del Lazio il sole sarà parzialmente coperto da nubi e farà più freddo, con minime che a Rieti raggiungeranno lo zero e a Viterbo scenderanno a -2.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, domenica 13 marzo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 13 marzo registrano ancora tempo piuttosto stabile, con la prima parte della giornata in cui il cielo sarà parzialmente nuvolso e la seconda a partire dall'ora di pranzo, in cui sarà coperto, ma le precipitazioni saranno assenti. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 4 e massime di 13 gradi centigradi. Cielo poco nuvoloso o nuvoloso nel resto dei capoluoghi di provincia della regione. Le minime nelle ore più fredde della girnata, di notte e al mattino presto, si attesteranno sullo zero a Frosinone e Viterbo, mentre a Rieti scenderanno a -2.