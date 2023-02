Previsioni meteo Roma e Lazio 11 febbraio: sole, temperature in aumento Cielo sereno e sole sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 11 febbraio. Aumenta la pressione atmosferica con una rimonta anticiclonica.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello e soleggiato. La caratterisca del weekend oltre alla diffusa stabilità sul territorio della regione è che le temperature inizieranno ad alzare, anche se solo di qualche grado. Una costante che andrà avanti anche la prossima settimana, quando si avranno valori più miti e non pioverà. Ad alzarsi le minime, massime tuttavia resteranno sempre di poco superiori ai 10 gradi. Ciò che si registra come spiegano gli esperti de Il Meteo.it è un aumento della pressione atmosferica, con una rimonta anticiclonica. L'aria che si respirerà farà pensare ad un anticipo di primavera, anche se siamo ancora lontani. Tornano le nebbie in pianura. Qualche annuvolamento si potrebbe avere a partire dal prossimo giovedì.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 11 febbraio

Oggi, sabato 11 febbraio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno e tempo bello per l'intero arco della giornata. Nel dettaglio sulla Capitale brillerà il sole per l'intero arco della giornata. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 2 e massime di 12 gradi nelle ore centrali, le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. Sul resto del Lazio il cielo sarà sereno e libero da nubi. Le città più fredde saranno Rieti e Viterbo, con i valori che scenderanno a -3 a Rieti e -4 a Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, domenica 12 febbraio

Sabato 12 febbraio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora tempo bello e soleggiato. Sulla Capitale il cielo sarà sereno per tutta la giornata. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 4 e massime di 14 gradi, il vento soffierà moderato. Tempo bello anche sul resto del Lazio, con minime pari allo zero a Frosinone, -2 a Rieti e Viterbo.