Previsioni meteo Roma e Lazio 10 settembre: ultimi giorni di sole, poi arriva l’autunno Ultimi giorni di sole e caldo nel Lazio, dove a partire da giovedì arriverà l’autunno. Oggi temperature sui trenta gradi, cieli sereni e assenza di piogge su tutta la regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Ultimi giorni d'estate prima di un brusco calo delle temperature e di un ciclone di aria fredda, che inaugurerà l'autunno. Oggi, martedì 10 settembre, è prevista una giornata assolata, priva di nuvole e con temperature sui trenta gradi a Roma, Latina e Frosinone, e sui ventisette gradi a Rieti e Viterbo. Una giornata quindi calda, che non prevede piogge, e dove i venti soffieranno con intensità moderata. Le cose però stanno per cambiare, con un brusco calo delle temperature che porterà il termometro ad abbassarsi addirittura di dieci gradi.

La giornata di oggi però prevede, come detto, temperature alte e cieli sereni. A Roma la massima sarà di trentuno gradi, mentre la minima si attesterà sui diciannove gradi. Temperature tra diciannove e ventinove gradi a Frosinone, mentre a Latina saranno un po' più alte, tra i venti e i trenta gradi. Clima più rigido a Rieti, dove la minima sarà di sedici gradi e la massima non salirà oltre i ventisette. Stessa cosa a Viterbo, con minima di diciassette gradi e massima di ventotto. In tutta la regione il cielo sarà sereno, con pochi annuvolamenti qua e là, e non ci dovrebbero essere piogge. I venti soffieranno tra deboli e moderati.

Le cose sono destinate presto a cambiare. Già a partire da giovedì ci sarà un drastico calo delle temperature per un ciclone di aria fredda che nei prossimi giorni investirà tutta l'Italia. Piogge sono attese per giovedì e venerdì, mentre il fine settimana dovrebbe regalarci un meteo stabile con temperature sopra i venti gradi, sole e nessuna precipitazione (salvo cambiamenti repentini causati da eventi estremi).