Previsioni meteo Roma e Lazio 10 marzo: aumentano le temperature, massime a 15 gradi

A cura di Redazione Meteo

Si alzano leggermente le temperature nella città di Roma e nelle altre province del Lazio. Oggi, giovedì 10 marzo, le massime saranno più alte rispetto ai giorni passati, e anche le temperature minime non andranno così tanto sotto lo zero come avvenuto nei giorni passati. A Roma le minime nelle ore più fredde della giornata si attesteranno sui tre gradi, mentre le massime arriveranno a 15 gradi, regalando ai residenti e ai turisti un clima gradevole. I venti soffieranno moderati, mentre non sono previste precipitazioni. Il cielo sarà terso per tutta la giornata, e al momento non sono previsti annuvolamenti. Il clima rimarrà simile anche nei prossimi giorni, con minime abbastanza basse e massime gradevoli, anche se è previsto un leggero abbassamento della temperatura per il fine settimana.

Meteo Roma e Lazio 10 marzo: -3 gradi a Rieti

La situazione non sarà molto diversa nelle altre province del Lazio, dove però in alcune zone il termometro arriverà di qualche grado sotto lo zero. A Frosinone la temperatura minima arriverà a -1 grado, mentre la massima si attesterà sui 14 gradi. Minime di due gradi a Latina, mentre a Rieti il termometro arriverà a segnare – 3 gradi nelle ore più fredde. Stessa cosa a Viterbo, dove il clima sarà leggermente più rigido rispetto alle altre zone del Lazio. Nonostante il clima freddo, il sole splenderà per tutto il giorno, e non sono previsti annuvolamenti. Non ci saranno piogge, né oggi né per il resto della settimana, anche se nei prossimi giorni è previsto un ulteriore abbassamento di temperatura, anche se di pochi gradi.