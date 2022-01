Previsioni meteo Roma e Lazio 10 gennaio: cielo ancora coperto ma niente pioggia Cielo ancora variabile ma piogge assenti quasi ovunque, ancora presenti solo sull’appennino laziale. Queste in sintesi le previsioni nel Lazio e a Roma per la giornata di oggi.

A cura di Redazione Meteo

Quali saranno le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 10 gennaio? Dopo giorni di brutto tempo, con allerte meteo per neve, continua il cielo nuvoloso su tutto il territorio regionale. Le temperature saranno in linea con quelle stagionali, ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni. Per 36 ore inoltre è stata dichiarata l'allerta meteo per il vento forte.

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio per oggi

Il tempo su tutto il territorio regionale è caratterizzato da tempo variabile con nubi irregolari, a tratti estese, senza piogge, almeno sulle coste e sulle pianure. Nevicate invece o nevischio sui settori appenninici, oltre che sui Monti della Laga. Lieve rialzo termico nei massimi, ma clima freddo, soprattutto sull'Appennino. Per quanto riguarda poi i venti, saranno sostenuti, a tratti anche forti di grecale e il mare potrà essere mosso o molto mosso al largo. A Roma il cielo sarà nuvoloso, senza precipitazioni, con temperature minime che varieranno tra -1 e 5 gradi e le massime tra 9 e 11 gradi.

Previsioni del tempo per domani, martedì 11 gennaio

Dopo giorni di brutto tempo torna il sole anche sul Lazio, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Nel dettaglio a Roma ad esempio le temperature minime saranno intorno ai cinque gradi e quelle massime intorno ai dodici gradi. Ovunque il cielo sarà limpido al massimo con qualche rara velatura. L'alta pressione in espansione dalla Toscana arriva comunque verso l'Umbria e il Lazio. Le zone con il tempo più variabile e con ancora qualche possibile precipitazione rimangono quelle sull'Appennino laziale, dove sono previste anche precipitazioni nevose sotto gli 800 meteo. La situazione migliorerà anche qui nell'arco della giornata. La giornata di domani è caratterizzata anche da un lieve rialzo termico diurno. I venti saranno ancora sostenuti da Nordest e il mare sarà mosso.