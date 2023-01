Previsioni meteo Roma e Laizo 23 gennaio: pioggia e freddo, minime sullo zero Pioggia e freddo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 23 gennaio. Le minime scenderanno anche sotto lo zero.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 23 gennaio registrano tempo ancora incerto, con pioggia. La costante della settimana sarà ancora il freddo, con tempersature più consone alla stagione rispetto a quelle registrate nelle settimane precedenti. La colonnina di mercurio scende al di sotto dei dieci gradi, con minime pari allo zero o al di sotto a Rieti e Viterbo. Come annunciano gli esperti del Meteo.it nella nuova settimana si attende l'arrivo della neve anche in pianura. Ma ancora non è prevista a Roma.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 23 gennaio

Oggi, lunedì 23 gennaio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo instabile. Sulla Capitale nel dettaglio di notte e al mattino ci sono nubi sparse, nel pomeriggio si attendono precipitazioni di moderata entità, deboli e alternate a schiarite di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di zero e massime di 8 gradi e il vento soffierà moderato. Situazione analoga sul resto del Lazio, con pioggia su Frosinone e Latina, isolate piogge su Viterbo e Rieti. Per quanto riguarda le temperature le minime si attesteranno sullo zero, mentre le massime non supereranno i 9 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 28 e domenica 29 gennaio

Le previsioni del meteo per l'ultimo weekend di gennaio a Roma e nel Lazio registrano tempo nuvolso, con possibile pioggia. Sabato 28 gennaio il cielo sarà coperto di notte, al mattino e di pomeriggio, con nubi sparse di sera. Non sarebbero al momento previste precipitazioni, ma per avere informazioni più dettagliate sarà necessario attendere i prossimi giorni. Nubi sparse sul resto del Lazio, con pioggia su Frosinone e Latina. Le minime nel fine settimana potrebbero scendere anche di uno o due gradi al di sotto dello zero a Rieti e Viterbo, che saranno le città più fredde del Lazio.