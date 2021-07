Previsioni meteo Roma dal 26 luglio al 1 agosto: settimana instabile, temperature fino a 37 gradi Una settimana quella dal 26 luglio al 1 agosto che si apre all’insegna dell’instabilità, con il passaggio di una perturbazione nelle giornate di lunedì e martedì, che lascerà poi spazio all’anticiclone africano. Le temperature raggiungeranno massime di 37 gradi a Roma. Bel tempo in vista nel weekend.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma da lunedì 26 luglio a domenica 1 agosto registrano tempo bello con sole e caldo, ma anche una nuova fase di forte instabilità, che vedrà il ritorno di piogge e temporali. L'ultima di luglio sarà infatti una settimana, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it, contrassegnata sia da un doppio assalto temporalesco, che da un'intensa ondata di caldo africano. Aria più fresca condizionerà il quadro meteorologico proprio ad inizio settimana. Sono due le giornate perturbate: lunedì e martedì un fronte temporalesco attraverserà il Nord Italia e le regioni centrali, passando anche per il Lazio e portando il maltempo. A partire da mercoledì l'anticiclone farà nuovamente alzare i termometri con aria calda e afa. Le temperature raggiungeranno massime fino a 37 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 26 luglio

Domani, lunedì 26 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso di notte, con nubi sparse e possibili deboli precipitazioni al mattino e nel corso del pomeriggio, cielo coperto di sera. Nella Capitale le temperature oscilleranno tra minime di 23 e massime di 34 centigradi. Nubi sparse sul resto dei capoluoghi di provincia.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 31 luglio e domenica 1 agosto

Il weekend di sabato 31 luglio e domenica 1 agosto le previsioni del meteo a Roma registrano sole e caldo. Un weekend perfetto da godersi al mare o in montagna, o in qualunque altra località nel caso si fosse in ferie, oppure per una gita fuori porta. Le temperature oscilleranno tra minime di 20 e massime di 35 gradi. Sole e caldo anche sugli altri capoluoghi di provincia. Tempo bello in vista anche per la giornata di domenica. Per avere maggiori dettagli meteo anche per la prima settimana di agosto sarà necessario attendere gli aggiornamenti nei prossimi giorni.