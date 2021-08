Previsioni meteo Roma dal 2 all’8 agosto: temperature in calo, tregua dall’afa Dopo i picchi di caldo che si sono raggiunti nei giorni scorsi, l’afa darà un po’ di tregua a tutto il Lazio. La temperatura massima registrata sarà di circa 30 gradi, mentre la minima si attesta sui 23 gradi. Temperature estive sì, ma non con i picchi dei giorni scorsi che hanno generato quelle ondate di calore potenzialmente pericolose per una parte di popolazione.

A cura di Redazione Meteo

Mattinata di sole e caldo in tutto il Lazio oggi, lunedì 2 agosto, anche se con temperature meno alte rispetto ai giorni passati. Se questo fine settimana è stato finora il più caldo dell'estate, con termometri arrivati anche a 38 gradi, nei prossimi giorni si dovrebbe avere un po' di tregua dal caldo, con temperature che difficilmente raggiungeranno i quadi 40 gradi degli scorsi giorni in tutta la regione. In generale il meteo sarà segnato da cieli nuvolosi a tratti, temperature sui 30 gradi. Non sono al momento previste piogge per tutta la settimana.

Meteo Roma e Lazio, venti tra deboli e moderati

Secondo quanto riportato dal sito Meteo 3B, oggi a Roma i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, salvo qualche addensamento nel pomeriggio sera. La temperatura massima registrata sarà di circa 30 gradi, mentre la minima si attesta sui 23 gradi. I venti soffieranno tra deboli e moderati, mentre non sono previste allerte meteo per la giornata di oggi. La situazione sarà simile anche a Rieti, Viterbo, Latina, e Frosinone, con temperature sui 30 gradi e assenza di piogge. Temperature estive sì, ma non con i picchi dei giorni scorsi che hanno generato quelle ondate di calore potenzialmente pericolose per una parte di popolazione.

Meteo Roma e Lazio, picchi di caldo tra le 14 e le 17

Nei prossimi giorni le temperature si alzeranno leggermente, ma tendenzialmente non dovrebbero andare oltre i 31 gradi, segno che ci sarà un po' di tregua dal caldo rispetto alle temperature torride dei giorni scorsi. In ogni caso è bene, specialmente per le categorie più a rischio come anziani e bambini, evitare di uscire nelle ore dove i picchi di temperatura sono più forti, ossia tra le 14 e le 17.