Previsioni meteo Roma dal 19 al 25 luglio: torna l’anticiclone africano, temperature in aumento Rimonta dell’alta pressione con l’anticiclone africano a farla da padrone, sole e caldo, temperature in aumento fino a massime di 35 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 luglio. Tempo bello e soleggiato anche nel weekend, con nubi sparse domenica.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma dal 19 al 25 luglio registrano cielo sereno e sole, con temperature in aumento fino a massime di 35 centigradi. Una settimana all'insegna del bel tempo, dopo una breve pausa all'estate che ha subito una battuta d'arresto nei giorni scorsi. A tornare a farla da padrone già nelle prossime ore sull'Italia sarà l'anticiclone africano, dopo una coda di temporali. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it oggi su alcune aree del nostro Paese si verificheranno ancora fronti perturbati, con il vortice di bassa pressione che si sta spostando verso Sud, mentre da Ovest avanza l'alta pressione, pronta a far alzare nuovamente i termometri dopo la rinfrescata dei giorni passati. Per quanto riguarda il mese di agosto, in occasione delle ferie di gran parte degli italiani, gli esperti anticipano che arriverà un'ondata di caldo intenso che coinvolgerà tutta la Penisola.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 19 luglio

Oggi, lunedì 19 luglio, le previsioni del meteo registrano gli ultimi strascichi di perturbazione, con piogge e temporali residui, che lasceranno a breve il posto al bel tempo. Su Roma il cielo sarà sereno durante l'arco della mattinata, poco nuvoloso di pomeriggio e nuovamente sereno di sera, con precipitazioni assenti. Le temperature oscilleranno tra minime di 19 e massime di 33 centigradi, valori destinati ad aumentare poi nel corso della settimana. Nel resto del Lazio potrebbero cadere ancora isolate piogge sul Frusinate, mentre altrove il tempo sarà bello, con poche nubi sparse.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 24 e domenica 25 luglio

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 24 e domenica 25 luglio registrano tempo bello, con massime fino a 35 centigradi. Un weekend dal quadro meteorologico stabile e con precipitazioni assenti. Sabato il cielo sarà sereno di notte, con sole e caldo al mattino e nel corso del pomeriggio e sereno di sera. Il vento soffierà da debole a moderato. Domenica cielo sereno di notte, che sarà coperto da nubi sparse per l'intero arco della giornata. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da moderato a forte.