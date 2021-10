Previsioni meteo Roma dal 18 al 24 ottobre: settimana spaccata in due, prima caldo poi piogge Una settimana spaccata in due dal punto di vista meterologico ci attende da lunedì 18 a domenica 24 ottobre. Le previsioni a Roma e nel Lazio preannunciano l’influenza dell’anticiclone africano con temperature in rialzo e apartire da mercoledì il ritorno della pioggia. Tempo di nuovo bello nel weekend.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma da lunedì 18 a domenica 24 ottobre registrano una settimana all'insegna della forte instabilità. Una prima parte infatti sarà caratterizzata dal tempo bello e soleggiato, che vedrà il transito di poche nubi e la seconda di maltempo, specialmente nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, durante le quali è prevista pioggia. Sul versante delle temperature ci sarà un rialzo, grazie all'influenza dell'anticiclone africano, che farà nuovamente salire la colonnina di mercurio, oltre la media stagionale. I valori si manterranno stabili per l'intero arco della settimana, facendoci tornare a godere di un clima mite. Ad attenderci la cosiddetta ‘ottobrata romana' una tregua seppur temporanea al freddo dei giorni scorsi arrivato forse prematuramente e che ci ha fatto tirare già fuori dall'armadio i piumini. Un cambiamento che interesserà soprattutto le minime, con valori decisamente superiori ai giorni scorsi e che arriveranno ad attestarsi sui 15/17 centigradi. Le massime invece saranno sui 22 centigradi nelle ore centrali della giornata. Come annunciano gli esperti del IlMeteo.it ci attende una settimana ‘estrema' dal punto di vista meterologico, a metà settimana infatti è in vista l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica, che porterà la pioggia sul Bacino del Mediterraneo e anche sulle regioni centrali d'Italia.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 18 ottobre

Domani, lunedì 18 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno o poco nuvoloso. Nel dettaglio sulla Capitale ci saranno nubi sparse di notte, cielo poco nuvoloso durante l'arco della giornata e cielo sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 20 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia, con tempo soleggiato o parzialmente nuvoloso.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 23 e domenica 24 ottobre

Il weekend di sabato 23 e domenica 24 ottobre si preannuncia bello e piuttosto stabile, anche se è ancora presto per dirlo con certezza e nel corso della settimana si potrebbero registrare degli aggiornamenti. In entrambe le giornate il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con precipitazioni assenti e temperature che oscilleranno tra 15 e 22 centigradi. Situazione analoga nel resto del territorio del Lazio.