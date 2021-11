Previsioni meteo Roma dal 15 al 21 novembre: settimana spaccata in due tra pioggia e sole Una prima parte ancora di maltempo, con pioggia e temporali e una seconda parte di sole sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio dal 15 al 21 novembre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma da lunedì 15 a domenica 21 novembre registrano piogge e temporali alternati ad ampie schiarite, con massime che arriveranno a 18 centigradi. Inizia una settimana all'insegna della forte instabilità, come annunciano gli esperti de IlMeteo.it, condizionata dalla presenza almeno due vortici ciclonici, che imperverseranno sull'Italia e sulle regioni centrali, con rischio nubifragi. Oggi la giornata si aprirà con i temporali e le piogge che cadranno già dalla notte e proseguiranno per l'intero arco della giornata. Martedì primo parziale miglioramento, con una breve pausa al maltempo e tuttavia un cielo che si manterrà decisamente coperto. Mercoledì cadrà di nuovo la pioggia, con precipitazioni in vista che si alterneranno da deboli a moderate. Un netto miglioramento si dovrebbe registrare nella seconda parte della settimana, a partire da giovedì, quando il maltempo dovrebbe lasciare nuovamente posto al sole, con ampie schiarite. Il tempo dovrebbe mantenersi bello anche nel weekend. Le temperature non subiranno particolari variazioni o bruschi cali.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 15 novembre

Oggi, lunedì 15 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia e temporali. Le precipitazioni continueranno a cadere per l'intero arco della giornata, anche se di debole entità, mentre le temperature oscilleranno tra minime di 15 e massime di 19 centigradi. Sul resto del territorio del Lazio si attendono piogge su Latina, mentre sugli altri capoluoghi di provincia il cielo si manterrà nuvoloso, con a tratti ampie schiarite ma con precipitazioni assenti.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 20 e domenica 21 novembre

Il sole dovrebbe invece tornare a brillare nella seconda parte della settimana e nel weekend di sabato 20 e domenica 21 novembre. Le previsioni del meteo a Roma registrano infatti per il fine settimana cielo sereno e stabile, senza pioggia e con temperature comprese tra minime di 11 e massime di 18 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio.