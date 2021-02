Le previsioni del meteo a Roma per la settimana che va da lunedì 1 a domenica 7 febbraio registrano un quadro meteorologico piuttosto stabile, con cielo poco nuvoloso e sole. Come prevedono gli esperti de IlMeteo.it ad attenderci in questo nuovo mese saranno le ultime piogge della stagione, che lasceranno tra non molto il posto ai primi segnali della Primavera. La settimana si aprirà all'insegna del tempo incerto, un lunedì con cielo coperto e possibili deboli piogge sulla Capitale e sul resto dei capoluoghi di provincia. A partire da martedì la pressione inizierà progressivamente ad aumentare, mercoledì l'alta pressione di matrice sub-tropicale arriverà in area Mediterranea, portando la colonnina di mercurio a registrare temperature al di sopra delle medie stagionali, con massime che arriveranno a toccare punte di 17/22 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 2 febbraio

Domani, martedì 2 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno, con temperature che oscilleranno tra minime di 10 e massime di 15 centigradi. Sulla Capitale ci saranno nubi sparse di notte, sole al mattino e durante il pomeriggio e ancora sereno di sera. Il quadro metereologico, in miglioramento ovunque nel Lazio, vedrà cielo sereno anche sugli altri capoluoghi, con poche nubi in transito si Frosinone e Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 6 e domenica 7 febbraio

Il weekend di sabato 6 e domenica 7 febbraio le previsioni del meteo a Roma registrano un fine settimana all'insegna dell'instabilità. Sabato infatti vedremo il sole brillare indisturbato sulla Capitale e sugli altri capoluoghi di provincia del Lazio, con valori che raggiungeranno punte massime di 18 centigradi in città, nelle ore centrali. Domenica invece vedremo il ritorno del maltempo, con un repentino peggioramento, con pioggia debole e valori tra gli 11 e i 15 centigradi a Roma. Temporali su Rieti.