Previsioni meteo Roma e Lazio 5 settembre: torna l’anticiclone africano, temperature a 33 gradi Cielo sereno e sole con temperature fino a massime di 33 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 5 settembre. Tempo bello per tutta la settimana.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 5 settembre, registrano sole e temperature fino a massime di 33 gradi. L'ondata di maltempo sembra finita e dopo un weekend all'insegna della forte instabilità durante il quale si sono succeduti pioggia e temporali, la nuova settimana, la seconda del mese di settembre, inizerà con ampie schiarite. Il sole tornerà a brillare e i valori registreranno un nuovo aumento, nella Capitale arriveranno infatti oltre i 3o gradi. Gli esperti de Il Meteo.it hanno infatti annunciato che la settimana sarà caratterizzata dall'arrivo dell'anticiclone africano e nella seconda parte da una perturbazione atlantica, che potrebbe portare una nuova ondata di maltempo nel weekend. Il tempo dovrebbe mantenersi bello anche nei prossimi giorni, ma per dettagli più precisi è necessario attendere ancora.

Previsioni meteo Roma e Lazio per oggi, lunedì 5 agosto

Oggi, lunedì 5 agosto, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello. Nella Capitale il cielo sarà sereno dalla notte alla sera successiva. Il sole brillerà indisturbato per l'intero arco della giornata. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 20 e massime di 33 gradi. Cielo sereno e caldo anche nel resto del territorio della regione, con massime fino a 30 gradi.

Previsioni meteo Roma e Lazio per sabato 10 e domenica 11 settembre

Per il weekend di sabato 10 e domenica 11 settembre le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello e soleggiato. Nel dettaglio sabato sulla Capitale il cielo potrà essere coperto parzialmente da nubi passeggere, ma non dovrebbe piovere. Le temperature resteranno ancora al di sopra della media stagionale, fino a 30 gradi. Cielo poco nuvoloso anche sul resto dei capoluoghi di provincia. Per informazioni più dettagliate sarà necessario attendere nei prossimi giorni.