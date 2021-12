Previsioni meteo Roma 5 dicembre: maltempo con pioggia alternata a schiarite Maltempo con pioggia alternata a schiarite sono le previsioni del meteo a Roma e nel Laizo per domenica 5 dicembre. Ancora un tempo fortemente perturbato ci accompagnerà durante la settimana dal 6 al 12 dicembre, con brevi pause.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 5 dicembre, registrano maltempo, con pioggia alternata a schiarite e massime fino a 14 gradi centigradi. Sarà una domenica di pioggia battente, freddo e neve anche a bassa quota, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it, dal sapore prettamente invernale. Il maltempo nei prossimi giorni sarà accompagnato dalle nevicate, che accompagneranno l'aria gelida proveniente da Polo Nord, con candidi fiocchi che già nella prima metà di dicembre cadranno sul Lazio e nei dintorni della Capitale, ma in città ancora niente.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 5 dicembre

Oggi, domenica 5 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano nel dettaglio temporali di notte con precipitazioni moderate, cielo coperto al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e con pioggia alternata a schiarite di sera. Nel corso della giornata cadrà debole pioggia e il vento soffierà da forte a moderato. Le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 14 gradi centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi del Lazio, con nubi sparse su Viterbo, temporali alternati a schiarite su Rieti e pioggia debole su Viterbo e Frosinone.

Le previsioni del meteo a Roma dal 6 al 12 dicembre

Nella settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 dicembre le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora maltempo e un quadro meterologico all'insegna dell'instabilità e temperature che resteranno piuttosto stabili. Lunedì vedrà pioggia alternata a schiarite, martedì breve pausa al maltempo con cielo completamente sereno e soleggiato. Le precipitazioni saranno completamente assenti, ma il vento soffierà da molto forte a forte. Nuovo peggioramento dalla giornata di mercoledì, con annuvolamenti e pioggie moderate nel pomeriggio, che diventeranno moderate giovedì. Venerdì pioggia alternata a schiarite. Un miglioramento si dovrebbe registrare nel prossimo weekend, quando le piogge dovrebbero lasciare finalmente posto ad un cielo sgombro da nubi. Ma per previsioni più accurate del fine settimana sarà necessario attendere i prossimi giorni.