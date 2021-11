Previsioni meteo Roma 30 novembre: sole e freddo, 3 gradi in città Bel tempo con sole e cielo sereno sono le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 30 novembre, con minime che arriveranno a 3 gradi. Freddo intenso nel Lazio: a Viterbo, Rieti e Frosinone le temperature raggiungeranno lo zero.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 30 novembre registrano bel tempo e sole ma freddo, con temperature minime che in città scenderanno fino a 3 gradi centigradi. L'aria gelida proveniente dal Polo Nord sta avendo la meglio in queste ore, facendo abbassare la colonnina di mercurio di diversi gradi. In alcune città come Rieti e Viterbo le minime scenderanno ancora, posizionandosi pari allo zero o di poco più sotto. È arrivato il primo vero freddo dell'anno, che accompagna la fine di novembre e l'inizio di dicembre. Nella giornata di ieri la neve è caduta in varie aree del Lazio, anche a bassa quota, nel Reatino, nel Viterbese e nei dintorni di Roma.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 30 novembre

Oggi, martedì 30 novembre, le previsioni del meteo a Roma, registrano cielo sereno e sole per l'intero arco della giornata. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da moderato a debole. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 3 e massime di 11 gradi centigradi. Verso sera si verificheranno nuovi annuvolamenti, che anticipano il peggioramento in vista mercoledì. Anche sul resto del territorio del Lazio oggi c'è il sole, ma farà sempre comunque molto freddo, a Rieti le minime hanno toccato i -3 gradi centigradi di notte e al mattino presto, mentre a Viterbo e Frosinone hanno raggiunto lo zero.

Previsioni del meteo a Roma per sabato 4 e domenica 5 dicembre

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend di sabato 4 e domenica 5 dicembre registrano un fine settimana all'insegna dell'instabilità, con una prima parte di cielo sereno e una seconda in cui tornerà ad imperversare il maltempo. Nel dettaglio sabato sulla Capitale il cielo sarà sereno di notte, poco nuvoloso al mattino, coperto nel corso del pomeriggio con debole pioggia: le precipitazioni cadranno moderate nel corso della serata. Domenica su Roma il cielo sarà coperto di notte, con cielo poco nuvoloso al mattino, pioggia alternata a schiarite e precipitazioni di carattere moderato nel corso del pomeriggio e cielo poco nuvoloso di sera. Il vento soffierà da forte a molto forte. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi del Lazio.