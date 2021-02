Le previsioni del meteo a Roma per mercoledì 3 febbraio registrano cielo sereno e sole e temperature in aumento, tra i 10 e i 15 centigradi. Come annunciato dagli esperti de IlMeteo.it ad attenderci è infatti l'arrivo dell'alta pressione di matrice sub-tropicale, che porterà in area mediterranea e nel Lazio valori al di sopra della media stagionale. Le nubi lasceranno spazio ad ampie schiarite, permettendoci di godere di un clima mite e di un quadro meteorologico stabile almeno fino al weekend. Quindi già a febbraio avremo un assaggio di Primavera, nell'attesa che arrivi la tanto agognata stagione.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 3 febbraio

Domani, mercoledì 3 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole per l'intero arco della giornata. Nella Capitale le temperature oscilleranno tra minime di 10 e massime di 15 centigradi nelle ore centrali. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi del Lazio, con tempo stabile e soleggiato ovunque, poche nubi su Viterbo, Rieti e Latina.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 6 e domenica 7 febbraio

Il weekend di sabato 6 e domenica 7 febbraio le previsioni del meteo a Roma annunciano un fine settimana all'insegna dell'instabilità, con una prima parte di bel tempo e una seconda in cui a farla da padrone saranno le piogge e i temporali. Sabato infatti sulla Capitale, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi, completamente limpido e il sole brillerà indisturbato. I valori che si registreranno saranno piuttosto alti, compresi tra minime di 11 e massime di 18 centigradi. Tutto cambia invece domenica, quando tornerà il maltempo, che imperverserà su Roma e sul resto dei capoluoghi di provincia, dopo una tregua durata diversi giorni. Sulla Capitale il cielo sarà coperto, con possibili deboli piogge, pioverà su Frosinone, Latina e Viterbo, mentre su Rieti sono previste precipitazioni anche di carattere temporalesco. I valori saranno leggermente in calo rispetto ai picchi registrati i giorni precedenti, con massime che si attesteranno sui 15 centigradi.