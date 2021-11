Previsioni meteo Roma 28 novembre: temporali e aria fredda, domenica dal sapore invernale Maltempo, con pioggia e temporali alternati a schiarirte sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 28 novembre. Tempo instabile in vista per la prossima settimana.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 28 novembre, registrano un tempo ancora instabile, con pioggia e temporali alternati a schiarite e temperature massime che arriveranno a 14 gradi centigradi. Come già anticipato da gli esperti de IlMeteo.it nei giorni scorsi sull'Italia è arrivata aria fredda proveniente direttamente dal Polo Nord, che renderà la giornata di oggi tipicamente invernale. Una domenica all'insegna del maltempo anche per le aree tirreniche e per il Lazio, dove cadranno precipitazioni da deboli a moderate e il vento soffierà da moderato a forte. Le temperature oscilleranno tra minime di 12 e massime di 14 gradi centigradi. Un fine settimana durante il quale a farla da padroni sono pioggia e temnporali e nel quale si registra un primo nuovo calo dei valori. La prossima settimana ancora maltempo in vista su Roma, con temporali che apriranno la giornata di domani e una breve pausa alle piogge martedì.

Le previsioni del meteo Roma per oggi, domenica 28 novembre

Oggi, domenica 28 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio ci sono stati temporali alternati a schiarite con precipitazioni moderate durante la notte che potrebbero continuare al mattino, pioggia alternata a schiarite di pomeriggio e cielo sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 12 e massime di 14 gradi centigradi. Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, con temporali alternati a schiarite su Rieti, Latina e Frosinone e pioggia alternata a schiarite su Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per da lunedì 29 a domenica 5 dicembre

La settimana che va da lunedì 29 novembre a domenica 5 dicembre le previsioni del meteo a Roma registrano una forte instabilità, con pioggia e temporali sempre presenti e alternati a brevi pause. Domani su Roma ci saranno temporali di notte e al mattino, pioggia alternata a schiarite di pomeriggio e cielo sereno di sera. Martedì breve pausa, con cielo sereno e sole, ma già a partire dalla sera si formeranno nuovi annovulamenti. Mercoledì cielo coperto e pioggia debole con temporali di sera che anticiperanno la giornata di giovedì durante la quale a farla da padroni saranno appunto i temporali, con precipitazioni da moderate ad abbondanti. Maltempo anche venerdì, mentre il prossimo weekend si intravede all'orizzonte un parziale miglioramento. Ma per avere informazioni più dettagliate sarà necessario attendere gli aggiornamenti dei prossimi giorni.