Previsioni meteo Roma 28 gennaio: cielo nuvoloso e temperature a 13 gradi Cielo nuvoloso oggi, venerdì 28 gennaio, a Roma, Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone. Non sono previste piogge.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, venerdì 28 gennaio, sarà una giornata essenzialmente nuvolosa a Roma ma anche nelle altre province del Lazio. Il cielo sarà coperto quasi tutto il tempo, con rasserenamenti nel pomeriggio di breve durata, mentre le temperature saranno comprese tra 5 e 13 gradi. "A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni, non sono previste piogge – si legge su Meteo 3B – Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2328m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente". Le condizioni meteo della capitale rimarranno più o meno invariate fino alla fine della settimana, con massime che non dovrebbero scendere oltre gli 11 gradi.

Meteo Roma e Lazio: zero gradi a Rieti

La situazione relativa al meteo per la giornata di venerdì 28 gennaio sarà simile anche nelle altre province del Lazio. A Frosinone e Latina le minime arriveranno anche a 2 gradi, mentre le massime saranno simili a quelle di Roma, con picchi fino a 13 gradi. Diversa la situazione a Rieti e Viterbo, le province più fredde del Lazio. Qui le minime scenderanno fino ad arrivare anche a zero gradi, mentre le massime non supereranno gli otto gradi. Il cielo sarà nuvoloso su tutta la regione, salvo qualche rasserenamento in alcune ore della giornata. Non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati. Nei prossimi giorni in tutte le province le condizioni meteo rimarranno più o meno queste.