Previsioni meteo Roma 28 dicembre: cielo nuvoloso e pioggia Cielo nuvoloso e pioggia solo le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 28 dicembre. Nel weekend è previsto un miglioramento con cielo sereno e sole.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 28 dicembre, registrano pioggia e nubi sparse. Ancora maltempo sulla Capitale e sul Lazio, tuttavia si tratta delle ultime precipitazioni poi il tempo si stabilizzerà nel resto della settimana, con nubi e ampie schiarite. Sul fronte delle temperature non registreremo ancora particolari cambiamenti e i valori si manterranno al di sopra della media stagionale. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it è un quadro meterologico provocato dall'anticiclone africano, che sta determinado la propria influenza sull'Italia, portando con sé dei valori più simili al mese di maggio. Nel weekend il tempo dovrebbe mantenersi ancora stabile, soprattutto nella giornata di sabato 1 gennaio 2022, Capodanno, quando è previsto cielo e sereno e sole, mentre domenica il cielo tornerà coperto.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 28 gennaio

Oggi, martedì 28 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano nel dettaglio pioggie moderate durante la notte, cielo nuvoloso e coperto di mattina e pomeriggio e di nuovo poco nuvoloso alla sera. Le temperature in città osilleranno tra minime di 12 e massime di 15 gradi centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi del Lazio, con nubi sparse.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 1 e domenica 2 gennaio

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 1 e domenica 2 gennaio registrano tempo piuttosto stabile e senza piogge. Il primo gennaio, giorno di Capodanno, il tempo sarà bello, con cielo sereno e sole e temperature che nella Capitale oscilleranno tra minime di 10 e massime di 16 gradi centigradi. Sole anche sul resto del territorio regionale. Domenica 2 gennaio il cielo su Roma sarà coperto con precipitazioni assenti.Il cielo sarà coperto anche su Latina e Frosinone, con nubi sparse su Rieti.