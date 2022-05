Previsioni meteo Roma 23 maggio: sole e caldo, in settimana temperature fino a 34 gradi Sole e caldo e temperature fino a 30 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 23 maggio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 23 maggio, registrano cielo sereno e sole, con temperature massime fino a 30 gradi. Maggio 2022 che volge alla conclusione con quest'ultima settimana è stato quest'anno un mese che ha anticipato i valori estivi. Già i termometri hanno raggiunto temperature al di sopra dei 30 gradi e accadrà di nuovo, specialmente nel fine settimana, con punte massime che raggiungeranno i 34 nelle ore centrali della giornata. Ci si domanda a questo punto se ci saranno nuove incursioni di maltempo a fronte di questo caldo anomalo per la stagione, di almeno 2/3 gradi al di sopra della media, con piogge in vista, oppure se il tempo resterà ancora bello.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 23 maggio

Oggi, lunedì 23 maggio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno. Nel dettaglio sulla Capitale brillerà il sole per l'intero arco della giornata, dal mattino fino a sera. Le precipitazioni saranno assenti, le temperature in città oscilleranno tra minime di 14 e massime di 30 gradi. Il vento soffierà da debole a moderato. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con tempo ovunque bello sul territorio della regione. Oltre alla Capitale, dove si registreranno 30 gradi, le massime si attesteranno sui 29 a Frosinone e Viterbo, 28 a Rieti e 27 a Latina.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 28 e domenica 29 maggio

Sabato 28 e domenica 29 maggio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora tempo bello. Un altro fine settimana quello di fine maggio, che ci attende all'insegna del bel tempo. Un mese particolarmente caldo, che quest'anno ha anticipato i valori estivi e che si concluderà con massime oltre i 30 gradi. Sabato 28 maggio brillerà il sole sulla Capitale, parzialmente coperto da nubi. Le temperature oscilleranno tra minime di 17 fino ad arrivare a picchi di 34 gradi. Cielo poco nuvoloso e temperature alte anche nel resto del territorio del Lazio. A Frosinone, dove potrebbero cadere isolate piogge alternate a schiarite, la colonnina di mercurio potrebbe arrivare a misurare fino a 32 gradi, 31 gradi a Latina e Viterbo, 30 a Rieti.