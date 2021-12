Previsioni meteo Roma 23 dicembre: torna la pioggia in città Cielo coperto e pioggia sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 23 dicembre. Maltempo in vista per le feste di Natale.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 23 dicembre, registrano cielo coperto con possibili deboli piogge. Il maltempo si sta riaffacciando sulla Capitale e sul Lazio. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it sull'Italia c'è ancora un moderato campo di alta pressione, il quale però sta manifestando i primi segnali di cedimento. È infatti in arrivo un flusso più mite e umido di origine atlantica, pilotato da un profondo vortice ciclonico. Il quadro meterologico sull'Italia e sulle regioni centrali, compreso il Lazio, inizierà a cambiare già a partire da domani. Le prossime ore vedranno infatti il passaggio da un clima autunnale ad uno più tipicamente invernale. Le temperature oggi a Roma oscilleranno tra minime di 10 e massime di 13 gradi centigradi, senza registrare dunque particolari variazioni.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 23 dicembre

Oggi, giovedì 23 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano nubi sparse di notte, cielo coperto dal mattino fino a sera e precipitazioni di debole intensità. Le temperature oscilleranno tra minime di 10 e massime di 13 gradi centigradi e il vento soffierà da debole a moderato. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi del Lazio, con nubi sparse su Rieti e Latina e cielo coperto su Frosinone e con foschia su Viterbo. Le temperature su tutto il territorio regionale si manterranno piuttosto stabili, senza registrare particolari variazioni.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 25 e domenica 26 dicembre

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per le feste di Natale registrano un tempo incerto, all'insegna dell'instabilità. Nel dettaglio sabato 25 dicembre, il giorno di Natale, sulla Capitale ad oggi è attesa pioggia di intensità moderata, che cadrà soprattutto nel pomeriggio. Precipitazioni che in serata diventeranno abbondanti e che potrebbero essere accompagnati da temporali. Le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 15 gradi centigradi e il vento soffierà forte. Anche nel resto del Lazio per Natale è prevista pioggia. Domenica 26 dicembre, giorno di Santo Stefano su Roma ci saranno ancora piogge da abbondanti a moderate e temporali. Le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 16 gradi centigradi. Pioggia e temporali anche sul resto del Lazio.